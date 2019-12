La storia di Christmas | il cane abbandonato nel bosco prima di Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ogni anno, nel periodo di, sono diversi gli spiacevoli episodi che sono costretti a subire i nostri amici a quattro zampe. Eppure dovrebbe essere il periodo nel quale si è tutti più buoni, ma la verità è che l’atmosfera natalizia non esiste più., ilnelle immagini di seguito, è stato trovatoin unnella Valle Olona, in provincia di Varese. È stato battezzato così, proprio perché trovato qualche giornodi, da due ragazzi, che erano usciti a passeggio con i propri cani ed hanno visto il povero cucciolo, accasciato a terra. Inizialmente, per via del suo pelo di colore bianco, hanno pensato che si trattasse di una pecora ma poi hanno capito che era un. Non sapendo cosa fare, i due giovani hanno allertato l’ASL e le forze ...

