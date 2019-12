La Stampa | Younes nel mirino del Torino

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilcerca un trequartista che possa fare da collante tra attacco e centrocampo. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Massimo Bava c’è anche quello di Amin, del Napoli. Lacollega il suo futuro allo scambio Politano-Llorente ipotizzato tra Napoli e Inter. Il quotidiano, parlando di Politano, che alinteressa, scrive: “Il Toro ci aveva pensato già in estate, ma adesso deve aspettare, dato che il suo nome sta circolando per uno scambio tra nerazzurri e Napoli, che girerebbe Llorente. Voci, per ora, che se confermate potrebbero dare una mano per arrivare a un altro target di Bava, quell’Amingià seguito in passato prima che si accasasse nel club di De Laurentiis. L’ex dell’Ajax piacerebbe anche a due tedesche e al Celta Vigo: costa 10 milioni, si può fare”. L'articolo Laneldelsembra essere il primo ...

