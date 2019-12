La sorella di George Michael è morta esattamente tre anni dopo il fratello

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ladi, Melanie, èil 25 dicembre, al terzoversario della morte del, scomparso a seguito di un attacco cardiaco nella sua casa di Goring-on-Thames. Melanie Panayiotou, questo il cognome di famiglia del cantautore britco, si è spenta a 55nella prima serata del giorno di Natale. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dallaYioda e la conferma è arrivata dalla Polizia Metropolitana che ha riferito di aver ricevuto una chiamata dal London Ambulance Service alle 19:35. Secondo le prime indiscrezioni la morte di Melanie non è definita sospetta dalle autorità e la famiglia ha chiesto la massima riservatezza sulla vicenda. Solo il 23 dicembre Melanie aveva postato un messaggio a nome di tutta la famiglia Panayiotou sul sito ufficiale di: Ciao a tutti, Lovelies, (e cuccioli di Lovelies)! Siamo tornati al ...

