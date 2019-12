La Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami nella puntata speciale del TGweb

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È online oggi, 27 dicembre, l’ultimaper il 2019 di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA – Scienza & Tecnica. In questail Direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT), Salvatore Stramondo, descrive ladidell’INGV e le attività di servizio che svolge per il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) 24 ore su 24. Ladidi Roma è la struttura operativa che provvede a rilevare e identificare i terremoti che avvengono all’interno del territorio nazionale o nelle aree limitrofe che possono essere risentiti dalla popolazione;stessaè operativo anche il Centroper il Mediterraneo e ladel complesso vulcanico dei Colli Albani. In questa ...

