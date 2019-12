La rosa della Fiorentina nella stagione 2019-2020

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La. Anno zero per la Viola dopo la cessionesocietà all’imprenditore Rocco Commisso. FIRENZE – La. Si tratta dell’anno zero per la squadra toscana visto l’acquisto delle quote di maggioranza da parte dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. LaDi seguito lacompleta dei giocatori con i rispettivi numeri di maglia Portieri 1 Pietro Terracciano12 Niccolò Chiorra33 Federico Brancolini69 Bartolomiej Dragowski Bartolomiej Dragowski (fonte foto https://www.facebook.com/ACF/) Difensori 4 Nikola Milenkovic6 Luca Ranieri17 Federico Ceccherini20 German Pezzella21 Pol Lirola22 Martin Caceres23 Lorenzo Venuti29 Dalbert30 Eduard Dutu31 Edoardo Pierozzi32 Jacob Rasmussen34 ...

ADeLaurentiis : Buon Natale al nostro allenatore Rino Gattuso e al suo staff, al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, ai nostri r… - Quirinale : #OMRI2019, gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Alessandra Rosa #Albertini, 68 anni (#Pavia), Commendatore del… - fog_rosa : RT @civati: Ogni mattina migliaia di persone chiedono notizie di #SilviaRomano, nella speranza che sia il giorno della sua liberazione. Con… -