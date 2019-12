La Roma blinda Pellegrini | rinnovo senza clausola e fascia da capitano

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Laha messo al centro del progetto Lorenzo: pronto ilper il centrocampista Lanon ha dubbi: Lorenzosarà il presente e il futuro del club. Come riporta il Corriere dello Sport, Petrachi è pronto a prolungare il contratto dell’ex Sassuolo dal 2022 al 2024, rimuovendo l’attualeda 30 milioni. Il ds giallorosso è pronto arlo con l’aumento di ingaggio ma non solo. Il quotidianono racconta come nei piani della dirigenza capitolina ci sia anche l’intenzione di affidargli ladie la maglia numero 10 di Totti. Leggi su Calcionews24.com

ByleFx : RT @cmdotcom: La #Roma blinda #Pellegrini: rinnovo senza clausola, fascia e la 10 di Totti - cmdotcom : La #Roma blinda #Pellegrini: rinnovo senza clausola, fascia e la 10 di Totti - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine del 27 dicembre ?? La #Roma blinda #Pellegrini ?? Juve, #Haaland si prende così! ?? Arribra, ritorn… -