La Repubblica delle Donne | Anticipazioni e ospiti di venerdì 27 dicembre

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Stasera27 nuovo appuntamento con Piero Chiambretti, che conduce in prima serata su Retequattro “La” Torna questa settimana l’appuntamento con La, in prima serata, su Retequattro, lo show dedicato allecondotto da Piero Chiambretti. Saranno tante le sorprese per lo show che sarà trasmesso senza interruzioni sino … L'articolo Ladi27proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Exilles: ritratto di Mussolini nella hall dell'hotel, la denuncia di un cliente su Facebook [aggiornamento delle 14… - repubblica : Cannabis, la Cassazione: 'Coltivazione in casa non è reato' [aggiornamento delle 18:01] - repubblica : Russia, blitz della polizia al quartier generale dell'opposizione: Navalny arrestato [aggiornamento delle 11:37] -