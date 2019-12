La regina Elisabetta non abbandona il principe Andrea

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Francesca Rossi Laproverebbe un affetto particolare per ile avrebbe deciso di non lasciarlo solo in uno dei momenti più difficili della sua vita Ilha dovuto rinunciare al suo ruolo pubblico e da mesi non lo vediamo accanto alla madre, la. Nonostante la tempesta dello scandalo Epstein, però, Sua Maestà avrebbe deciso di nonre suo figlio. Secondo Vanity Fair l’atteggiamento della sovrana non denoterebbe affatto una preferenza nei confronti del duca di York rispetto agli altri figli e non si tratterebbe nemmeno di una strategia difensiva. I tabloid si chiedevano se ilavrebbe partecipato al tradizionale Natale a Sandringham con il resto della royal family. La possibilità che venisse allontanato da un evento parzialmente pubblico (pensiamo, per esempio, alla passeggiata verso la ...

