La profezia di Nostradamus rivela cosa succederà alla regina Elisabetta

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Continuano a stupire e sconvolgere le famose profezie di. Alcune riguardano proprio il 2020 oramai alle porte e il futuro della. LadisullaLasiede sul trono del Regno Unito dal lontano 1952 e il suo è uno dei regni più lunghi di tutta la storia. Essendo lainglese più longeva di sempre, in molti rivolgono pensieri sul futuro della Corona quando lei non ci sarà più. Nelle ultime settimane non si parla, infatti, di altro. Secondo i beninformati, dunque, la Sovrana abdicherà entro il 2020 per lasciare spazio al figlio Carlo, che attende il suo momento da oltre 70 anni. Secondo altri, però, lapasserà lo scettro al nipote William, più giovane e più amato dal popolo inglese. A dare conferma a questa ipotesi è unadi, secondo cui il 2020 segnerà la fine del ...

