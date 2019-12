La principessa Charlotte riceve un mazzo di fiori e si rifiuta di consegnarlo E la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per la prima volta erano tutti e quattro insieme alla messa di Natale al castello di Sandringham: la duchessa Kate Middleton, il principe William e i due figli maggiori George e. E a prendersi la scena, come succede spesso, è proprio ladi quattro anni. Mentre era impegnata a salutare i cittadini inglesi insieme alla mamma, un bambino di sei anni le ha regalato undi rose bianche. Come da tradizione, un’assistente si è avvicinata per ritirare il regalo. Maha scosso la testa e si è tenuta i. Video Twitter/Cate Fortier L'articolo Laundie sidi. E la bambina ruba la scena alla mamma Kate Middleton proviene da Il Fatto Quotidiano.

