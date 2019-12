La prescrizione spacca ancora la Maggioranza | il Pd vuole la legge Orlando

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ex Guardasigilli(Pd) presenta al Nazareno la suasulla, in contrasto con la riforma voluta dal ministro Bonafede. Lasi, come era prevedibile soprattutto in materia di Giustizia. L’ex ministrochiede la revisione della riforma voluta dall’attuale Guardasigilli Bonafede. E propone unatutta sua, tutta del Pd. … L'articolo Lala, il Pdlaproviene da www.meteoweek.com.

mariavenera2 : RT @BettaRipani: La maggioranza di Governo si spacca sulla #Giustizia: #ItaliaViva vota con il #cdx l'odg #Costa (FI) sulla #prescrizione,… - DQuotidiana : Manovra, ok definitivo della Camera nella notte, ma il Governo si spacca su revoca concessioni Autostrade e su pres… -