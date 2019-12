La mamma ordina una corsa Uber che viene disdetta | il figlio fa torturare e ammazzare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La madre del capo di una gang criminale aveva fatto richiesta per una macchina. Laperò è stata cancellata. Questo ha spinto ildella donna, insieme ad alcuni complici, a un atto di violenza estrema: quattro autisti sono stati attirati in una trappola e massacrati di botte. È accaduto nella favela del Jardim Santo Inácio, nella città nord-orientale di Salvador, in Brasile. Gli autisti uccisi avevano dai 23 ai 48 anni, due di loro erano assunti dae gli altri due da una ditta di trasporti brasiliani. A raccontare l’accaduto, un sopravvissuto: un quinto autista è infatti riuscito a scappare. “Il gangster hato la morte di queste persone perché sua madre aveva chiamato un’autoche non è mai arrivata“, ha confermato ai giornalisti il ​​governatore dello stato di Bahia, Rui Costa. Sembra che l’uomo che ha dato ordine di uccidere gli ...

