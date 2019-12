La Confessione Nove | in onda la replica dell’intervista di Peter Gomez a Fedez venerdì

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

27 dicembre alle 22.45 sul canale sarà riproposta la puntata speciale di 70 minuti de 'La Confessione' in cui Peter Gomez intervista il rapper milanese Fedez. Un faccia a faccia in cui il cantante racconterà la rottura con J-Ax e Rovazzi, il rapporto con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone, nonché il timore, nato dopo aver eseguito delle analisi cliniche, di potersi ammalare di sclerosi multipla.

