La confessione di Cristiano Ronaldo agli amici | “la Juventus rispetto al Real Madrid…”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è un calciatore molto ‘competitivo’, vuole sempre vincere e non accetta la sconfitta. Le ultime delusioni sono difficili da digerire, l’ultima Champions League ma anche la finale di Supercoppa persa contro la Lazio, il calciatore portoghese si prepara per un 2020 da protagonista ma dalla Spagna circolano novità importanti su CR7. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Defensa Central’,sarebbe molto arrabbiato e si sarebbe sfogato con gli, il calciatore considera lala migliore squadra in Italia ma la differenzaalla precedenza esperienza con ilMadrid rimane abissale. Tra i compagni di squadra Dybala è uno dei pochi ad essere considerato all’altezza, Cr7 rimpiange calciatori come Ramos, Marcelo, Modric, Kroos e Benzema. La notizia al momento non trova conferma in Italia ma ...

