La compagnia teatrale “Io speriamo che me la cavo” di Limatola incanta a Caserta

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiGrandissimo successo ieri sera 26 dicembre 2019 per la prima di “Natale in Casa Cupiello”, la commedia in tre atti di Eduardo de Filippo messa in scena dalla“Ioche me ladi(Bn), presso il Teatro Don Bosco di. Gli attori, sotto la regia di Massimiliano Marotta, hanno magistralmente interpretato il Natale della famiglia Cupiello. La rappresentazione inizia con le bizze del padrone di casa Luca (Tonino Frese) che all’antivigilia si sveglia faticosamente, lamentandosi per il freddo e per il pessimo caffè che gli ha preparato la moglie Concetta (Anna Aragosa). Luca è un fervente amante delle tradizioni natalizie e non vede l’ora di potersi dedicare maniacalmente alla composizione del suo presepe, nonostante le critiche della moglie e del figlio Nennillo (Vito Calcagno), che lo ritengono anacronistico. ...

