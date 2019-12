Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La beffa, per, potrebbe arrivare proprio dallaa cui entrambi guardano con interesse dopo le offerte milionarie ricevute. Il Mattino scrive che il governo cinese ha introdotto un tetto di ingaggio che non consentirebbe più ai due calciatori di arricchirsi. Anzi, la beffa sta nel fatto che il tetto imposto agli stranieri in arrivo inequivale praticamente all’offerta di rinnovo proposta adal Napoli e che loro non hanno ancora accettato. Scrive il quotidiano: “rischia di rimanere beffato: la sirena Benitez lo chiama al Dalian, la squadra di Hamsik, ma a rompere le uova nel paniere ci pensa il governo cinese che introduce il tetto di ingaggio di 3 milioni di euro per ogni nuovo straniero che da gennaio arriverà nel campionato della Grande Muraglia. In pratica, l’offerta di rinnovo del Napoli”. Resta però un modo ...

napolista : La Cina blocca Mertens e Callejon: i “nuovi acquisti” non potranno guadagnare più di tre milioni In pratica, scriv… - 2014Monaco : RT @ofcs_report: #Usa blocca ancora la #Cina. #social #TikTok minaccia la sicurezza informatica - ofcs_report : #Usa blocca ancora la #Cina. #social #TikTok minaccia la sicurezza informatica -