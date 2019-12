Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano oggi racconta una storia che riguarda ildie unaDa almeno otto anni esiste un progetto pilota per unada 5 megawatt a Castel Giorgio, al confine fra Umbria e Lazio. Un impianto dal costo iniziale di 30 milioni di euro ideato dalla italo-austriaca Itw&Lkw Geotermia Italia Spa, che conta poi su 9 milioni l’anno per 25 anni (incentivi con fondi Ue). La differenza essenziale fra l’impianto “sperimentale” e quelli tradizionali è che in questo caso l’anidride carbonica prodotta verrebbe reimmessa nel sottosuolo. E questo spaventa i comitati del territorio. Secondo una pubblicazione del geologo Gianluca Vignaroli sulla rivista scientifica Tectonophysics, “è legittimo presumere che travasando in modo permanente grandi quantità di fluidi da un compartimento ad un altro senza che fra essi vi sia continuità ...

Noovyis : (La centrale geotermica e il lago di Bolsena) Playhitmusic - - egazette1 : Artista inglese protesta contro la centrale #geotermica sull’#Amiata La campagna contro le centrali… -