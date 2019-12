La Cassazione | Coltivare cannabis non è reato De Magistris | Da pm non ho mai chiesto

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Finalmente le sezioni unite penali dellahanno sancito chein casa in quantità minime per uso personale non è”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de. “Da pubblico ministero – ricorda de– non avevo mai convalidato arresti oil processo o la condanna per tale condotta”. L'articolo Lanon è. De: Da pm non ho maicondanne proviene da Ildenaro.it.

RaiNews : Non costituirà più reato coltivare in minime quantità la #cannabis in casa: la pronuncia delle sezioni unite penali… - fattoquotidiano : Cannabis, le sezioni unite penali della Cassazione: “Coltivare piante in casa non è reato se sono poche e per uso p… - Agenzia_Ansa : Storica sentenza della #Cassazione: è legale coltivare piante di #cannabis in casa, in piccole quantità #ANSA -