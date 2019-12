La cartolina di Harry e Meghan era ritoccata? Il dettaglio non sfugge ai fan

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La foto di auguri pubblicata da Meghan Markle ha fatto il giro del mondo. Ma un dettaglio non è sfuggito ai fan: la foto era ritoccata? La cartolina dei duchi di Sussex: Archie è il protagonista Gli auguri dei duchi di Sussex di quest'anno hanno fatto letteralmente il giro del mondo in poche ore. La foto che mostrava il piccolo Archie in primo piano, mentre guarda curioso verso l'obiettivo, ha intenerito tutti i cuori. Harry e Meghan, invece, hanno preferito rimanere in secondo piano mentre osservano piuttosto divertiti il loro piccolo. Una foto semplice e in bianco e nero, scattata in una posa apparentemente naturale. Ma i fan del web e gli esperti di fotografia non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. E se la bella foto fosse frutto di un abile montaggio? Ecco il dettaglio da notare. Il ritocco di Meghan non sfugge ai fan

