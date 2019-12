Koulibaly e Ghoulam dai cuori d’oro | regali ai bambini dell’Ospedale Pausilipon

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Bellissimo gesto di Kalidoue Faouzinella giornata di Santo Stefano: visita eaidell’OspedaleBellissima gesto da parte di Kalidou Koulibay e Faouzi. Nella giornata di ieri i due calciatori del Napoli hanno fatto visita all’Ospedale Pediatricodi Napoli per andare a trovare iricoverati presso la struttura e regalare loro sorrisi e doni. Questo il messaggio dell’ospedale: «in visita al Pausilpon telefonano a Mertens, idolo del nostro piccolino!! Perché i veri campioni si vedono su questi campi!!! Grazie aFaouzi che non fanno mai mancare la loro presenza ai nostri piccolini ❤️❤️❤️!! E grazie a Iginio Camerota per aver organizzato tutto!» Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Koulibaly e Ghoulam cuori d'oro: visita e regali ai bambini dell'Ospedale Pausilipon di Napoli: Sorpresa bellissima… - AngeloIodici : RT @napolimagazine: VIDEO - Koulibaly e Ghoulam al Pausillipon, sorpresa ad un bambino, telefonata a Mertens che scherza: “Puoi dire al mis… - papocchio : RT @napolimagazine: VIDEO - Koulibaly e Ghoulam al Pausillipon, sorpresa ad un bambino, telefonata a Mertens che scherza: “Puoi dire al mis… -