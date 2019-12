Kiss Kiss – Mercato Napoli | il club punta su Lobotka o Pereira | si tratta sulle clausole

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019)di gennaio, ilsu un regista:per gennaio, la priorità delè un regista visto che nella rosa di Gattuso non è presente un play puro. La prima scelta era Lucas Torreira, ma l’arrivo di Arteta ha complicato i piani azzurri. Per questo al momento sono in rialzo le quotazioni di Stanislav, clausola da 50 milioni al Celta Vigo. Ilpartenopeo sta provando una mediazione e sarebbe pronto ad investire 30 milioni. L’alternativa sarebbe Danilo. La sua clausola è da 40 milioni, ma ilha sondato il terreno con il Porto per provare a strapparlo a 25 milioni. Vedremo se ci sarà l’apertura dei portoghesi. Lo riporta Radio. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Dalla Francia – Premier League, Ancelotti ha chiesto un azzurro: lo vuole già a gennaio! Serie ...

PeppeSan_ : @are_ste @ilChilly Per la cronaca ancora ti risenti di qualcosa. Ma non sta a me fartelo capire. Big kiss - loversbassett : I’M SO DKSHJSDHMDHSJDG WE WERE SO CLOSE TO GETTING A RINI KISS FUCK SKSHSJDHDJDHDBDBD - Deaky_Deacy : RT @mysweetgeorgie: he’s so baby baby baby baby mi amor cosa hermosa bebé te amo ilysm lemme kiss u -