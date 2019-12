Kingdom Hearts 3 ReMind | nuovi dettagli sulla storia e sui personaggi giocabili

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Square Enix ha aggiornato il sito ufficiale giapponese di3, rivelandoe schermate sul prossimo DLC. La descrizione include una breve presentazione per il DLC, un elenco di alcuni dei, spiegazioni su alcuni contenuti escreenshot.In3 i giocatori si riuniranno con i vecchi amici e sperimenterannoelementi. Square Enix attraverso il sito ha menzionato il modo in cui i giocatori nel DLC saranno in grado di cambiare itra Riku, Aqua, Roxas, Kairi e altri. Speciali abilità di cooperazione tra isaranno disponibili anche in alcune battaglie.La società non ha precisato chi siano iin più, ma vedendo Sora "viaggiare nei cuori di ciascuno dei sette guardiani della luce", è quasi confermato che anche Topolino e Lea, i preferiti dai fan saranno. "E altri" ...

