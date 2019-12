Kim Kardashian regala la giacca di Michael Jackson alla figlia | il prezzo folle

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Alcuni regali di Natale a volte stupiscono così tanto da rimanere impressi nella memoria di chiunque. E se ad averlo acquistato è un personaggio noto, certamente il regalo sarà destinato a far discutere ancora a lungo. È il caso della milionaria Kimal quale non ha badato a spese per gli acquisti di Natale. La moglie del cantautore e musicista Kanye West ha pensato di stupire laNorth West, di appena sei anni, con un costosissimo regalo. Di solito a questa età i genitori mettono sotto il proprio albero di Natale bambole o videogiochi, mainsieme al marito hanno puntato in alto acquistando all’asta l’iconicadi. Unada 65 mila dollari La storicaindossata dadurante l’anteprima del film Ghost e per il 65esimo compleanno di Elizabeth Taylor, è stata battuta all’asta qualche settimana ...

