Kim Kardashian regala alla figlia una giacca da 65mila dollari

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Francesca Galici Non bambole o giocattoli ma l'iconicanera con brillanti appartenuta a Michael Jackson: ecco il regalo di Kime suo marito per la loro piccola North, di appena 6 anni Il Natale è ormai alle spalle ma ci sono regali destinati a far discutere ancora a lungo, come quello di Kima suaNorth West, di appena sei anni. Normalmente, a quest'età i genitori fanno trovare sotto l'albero qualche giocattolo o, al massimo, apparecchiature elettroniche. La milionaria moglie di Kanye West ha fatto di più, molto di più, e hato a suaunada 65 mila. Non si tratta di unaqualunque ma bensì di una delle più iconiche appartenute a Michael Jackson, battuta all'asta qualche settimana fa. Si tratta di unnera con decorazione di brillanti, quella che il cantante indossò al 65esimo compleanno di Elizabeth ...

