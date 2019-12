Kazakistan | si schianta aereo con 100 persone a bordo – VIDEO

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), siuncon 100: ecco i primi filmati che stanno circolando in queste ore sul web. Tragedia in, dove nelle scorse ore è precipitato un velivolo della compagnia locale Bek Air con a95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Al momento, sarebbero 12 lemorte, ma … L'articolo, sicon 100proviene da www.inews24.it.

