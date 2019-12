Kazakistan | precipita aereo con 100 persone a bordo | almeno 15 morti | “ci sono dei

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019)15morte e altre 50rimaste ferite in un incidenteavvenuto questa mattina in, alle 7.22 ora locale. Un Fokker 100 della compagnia locale Bek Air diretto nella capitale Nursultan con a95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio ha perso quota subito dopo il decollo da Almaty e ha prima colpito una barriera in cemento e poi si è schiantato contro un edificio a due piani, come riferisce il sito di notizie Kazinform. I soccorritoriintervenuti tempestivamente eal lavoro per estrarre dalle lamiere i feriti. Il velivolo coinvolto nello schianto è undi linea di medie dimensioni con doppia turboventola. Dalle prime informazioni sembra che quattordicimorte sul colpo mentre un’altra è deceduta durante il trasporto in ospedale. I soccorritori hanno fatto sapere che cisopravvissuti: una cinquantina i ...

