Kazakistan | incidente aereo | 12 morti e 66 feriti Papa Prego per defunti e feriti'

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 27 dicembre 2019): 12e 66. Il messaggio del Santo Padre dopo la tragedia avvenuta stamane in centro Asia

vaticannews_it : #27dicembre Il #telegramma di #PapaFrancesco per l'incidente aereo in #Kazakistan - HolySeePress : Il cordoglio del Santo Padre per le vittime e i feriti dell’incidente aereo avvenuto vicino ad Almaty, in Kazakista… - ottovanz : RT @agensir: “La forza e la pace di Dio su tutti e specialmente su quanti sono coinvolti nelle operazioni di salvataggio e recupero”. Teleg… -