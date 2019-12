Kazakistan | aereo precipita subito dopo il decollo | almeno 14 morti e oltre 60 feriti

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Erano presenti 100 persone a bordo dell’della compagnia Bek Air,to inpocoil, vicino Almaty. Il velivolo, schiantatosi intorno alle 7 ora locale – le due di notte in Italia – sarebbe finito contro una barriera in cemento, per poi incastrarsi in una palazzina di due piani. Dei 95 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio,14 sono, mentre una sessantina di persone sono rimaste ferite.il: forte nebbia al momento dell’impatto Stando a quanto riferito dai servizi di emergenza ci sarebbero dei sopravvissuti: tra i, come accennato, 17 verserebbero in gravi condizioni e otto bambini riportano, invece, fratture. Secondo i funzionari dell’aeroporto di Almaty, una delle città più popolose del, l’– un Fokker 100 – della Bek Air diretto a Nur-Sultan, ex ...

repubblica : Kazakistan, aereo con 100 persone a bordo cade vicino ad Almaty. Almeno 14 morti [aggiornamento delle 07:07] - Corriere : Kazakistan, precipita aereo con 100 persone a bordo: nove le vittime - SkyTG24 : Kazakistan, aereo con 100 passeggeri precipita dopo decollo: vittime -