Josè Mourinho in lacrime per la morte del cane | “Era la mia famiglia”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’allenatore portogheseha commosso l’intera Inghilterra dopo essere scoppiato a piangere per ladel suo. Leya, un Yorkshire Terrier è scomparso proprio durante la giornata di Natale, ma come ha ricordato l’ex allenatore nero-azzurro, ora “devo andare avanti”. Leya “era la mia famiglia” ha confessato. Nonostante non ci siano ancora dettagli sulle cause delladel cucciolo, l’allenatore ha accettato le condoglianze dei colleghi.

