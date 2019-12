Johnny Hallyday | nuova disputa fra familiari del rocker francese

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019)battaglia giudiziaria tra idi. Dopo le dispute sull'eredità, ecco un nuovo capitolo di controversie, questa volta sul tema della sepoltura del celebre cantante e attoremorto nel 2017. Da una parte c'è la vedova, Laetitia Boudou, e dall'altra Laura Smet, la figlia dell'attore e di Nathalie Baye. Come da sua volontà,è sepolto a Saint-Barth, in un cimitero sulla spiaggia. Una sistemazione provvisoria ma soprattutto precaria: il feretro infatti è minacciato dalla corrosione della spiaggia e da una colonia di granchi particolarmente popolosa. Laetitia Boudou vorrebbe trasferire i resti dell'attore in una cripta che ha fatto costruire poche decine di metri più lontano. Ma Laura Smet si oppone. L'attriceaccusa la "matrigna" di non averla avvisata e di essere venuta a conoscenza dell'ipotesi di esumazione della salma di suo padre ...

