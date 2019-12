Italiameteo, in attesa di approvazione la nuova Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia: come funzionerà (Di venerdì 27 dicembre 2019) Dal coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia, anche fornendo supporto alle autorità statali e regionali preposte alla protezione civile, alla tutela della salute e dell’ambiente e alle politiche agricole, con particolare riferimento al sistema di allerta per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, all’agricoltura di precisione e ai cambiamenti climatici. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi affidati ad Italiameteo, la nuova Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia. La bozza di regolamento che prevede l’istituzione dell’ente (con sede a Bologna e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, istituito a Palazzo Chigi dalla legge di Bilancio per il 2019) ha avuto da poco il via libera, con alcune osservazioni e condizioni, dalle commissioni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

