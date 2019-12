Iscrizioni scuola 2020 | registrazione portale Miur e come fare

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)A partire dalle ore 9 di oggi, venerdì 27 dicembre 2019, si potrà iniziare a iscrivere i propri figli aper l’a.s.-2021. Per farlo sarà necessaria lasulOnline, che di fatto risulterà essere un’operazione preliminare allavera e propria che invece avverrà dal 7 al 31 gennaio. Naturalmente, chi è già in possesso delle credenziali di accesso, non dovrà registrarsi di nuovo e chi ha una SPID potrà direttamente accedere allesenza registrarsi. I docenti, invece, potranno usare le credenziali POLIS. Si ricorda che ladeve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.registrarsi alChi non ha un’identità digitale SPID o credenziali Polis dovrà accedere al modulo ...

Corriere : Iscrizioni a scuola 2020-21, al via le registrazioni online - Santeria_SPA : Le iscrizioni per il corso di American Bar di Febbraio sono aperte: Matteo Fabrizi, Bar Manager di Santeria, illust… - Italia_Notizie : Iscrizioni a scuola 2020-21, al via le registrazioni online. Come fare: la guida -