Irlanda | effetto Brexit | è boom di passaporti Quasi un milione solo nell’ultimo anno

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Èdiirlandesi. Nel 2019 l’Eire ha rilasciato circa undi, facendo segnare un più 7% rispetto all’precedente. Nell’ultimosono stati emessi circa 900mila documenti di viaggio irlandesi – quindi europei. A influenzare il fenomeno è sicuramente la: con il lungo periodo di transizione verso l’uscita dall’Ue e un governo appena uscito da nuove elezioni, con la vittoria di Boris Johnson, molti cittadini inglesi che vivono in Inghilterra, Scozia e Galles, con parenti irlandesi hdeciso di fare domanda per ottenere il passaporto della Repubblica d’. Le domande sono state influenzate anche dallo status dell’come membro dell’Ue, che garantirebbe l’accesso in particolare alla tessera europea per l’assicurazione sanitario, la libertà di viaggiare, e la ...

EntropicBazaar : @rossimone77 @VoceIddio @Stefano0323 @PersilQ @natolibero68 @MinutemanItaly @Brancaleone72 @maurovanetti… -