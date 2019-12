Irina Shayk esagerata | si spoglia per Natale e infiamma il web FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019), dea del mare, più bella che mai, splende su uno sfondo che non toglie nulla alla sua maestosità. Forme impeccabili, pelle abbronzata e occhi di ghiaccio, è davvero una dea! Altro che abbuffate di! Tutto il mondo evita di guardarsi allo specchio dopo queste grosse e grasse vacanze natalizie. Hanno tutti paura di vedere i kg in più segnati dalla bilancia, di litigare con il bottone del jeans che non si chiude o di aprire il frigo e vedere tutti gli avanzi che devono essere consumati! E invece,si rilassa su una meravigliosa spiaggia con indosso solo le mutandine del bikini e un po’ di olio abbronzante. I kg di troppo lei non sa cosa siano, taglia la testa al toro e sostituisce ai grandi pranzi e cenoni un bel cocktail in riva al mare. Che invidia! La super top model dalle gambe e dal lato b mozzafiato ha fatto la scelta migliore e ora si ...

Dulafive : Sto per uscire a cena con Irina Shayk, volevo solo dirvelo. - solospettacolo : Irina Shayk: vacanze in Italia mentre la figlia Lea è con papà Bradley Cooper (archivio) - animaso40955923 : Non confondo la bellezza con il fascino. La sensualità appartiene a ogni donna: non è esteriore, proviene dall’inte… -