Intervista a Cecilia Quadrenni | “Essere sé stessi senza compromessi”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un inno a essere sé, a ritagliarsi del tempo e mostrarsi per quello che si è davvero, al di là dei giudizi altrui e delle troppe sovrastrutture da cui ci lasciamo condizionare ogni giorno. “Esco nuda” è il nuovo singolo della cantautrice toscana. Traendo ispirazione da un sogno, il brano si fa portavoce di un significato ancora più profondo: mostrarsimaschere né finzioni,ricercare a tutti i costi l’accettazione degli altri: tutti desideriamo essere amati e apprezzati per quello che siamo davvero. Nell’, la cantante ha parlato delle sue passioni e ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, fino al successo in Francia e in Senegal. Ha descritto il suo ultimo progetto, quel messaggio di speranza e incoraggiamento indirizzato all’universo femminile e non solo, e l’emozione di incontrare il pubblico. ...

