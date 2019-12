Inter | blitz per Kumbulla | la situazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’insiste perdell’Hellas Verona: in programma un nuovo incontro con il club per chiudere l’operazione L’non molla la presa su Marash, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. A gennaio è in programma un nuovo incontro con il presidente Maurizio Setti per imbastire una trattativa. A frenare l’operazione è la valutazione di 20 milioni di euro per il calciatore, che l’vorrebbe ammorbidire con l’inserimento di contropartite tecniche. Fuori dalla lista Sebastiano Esposito, uno dei pupilli del tecnico Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com

