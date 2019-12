Inter | Alonso il primo nome per gennaio ma la richiesta del Chelsea è altissima

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), il mercato è alle porte e la società neroazzurra farà di tutto per accontentare mister Conte con alcuni rinforzi L’obiettivo è uno e dichiarato. L’non starà a guardare in questa finestra di mercato e Antonio Conte ha ben chiaro chi vuole per rinforzare la rosa. Ilin cima alla lista dei desideri è quello di Marcos. Il calciatore è ai margini deldi Lampard e ha voglia di cambiare aria. Fu proprio Conte a volerlo nei Blues e quindi un ritorno dall’allenatore salentino sarebbe gradito. Lae l’offerta però sono ancora lontane: ilvorrebbe infatti 30/40 milioni, l’non è disposto a offrirne più di 20. Leggi su Calcionews24.com

AlfredoPedulla : #Darmian-#Inter per luglio (dalla scorsa estate, confermato). L’#Inter insisterà per #Alonso - Anto__rus : Marcos Alonso: Per età e costo, sono propenso a credere che non sia nei piani dell'Inter, probabile che si tratti d… - il_legge : #calciomercato @Inter: forte accelerata per Marcos #Alonso. Lo spagnolo preme per riabbracciare #Conte, si tratta s… -