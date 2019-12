Incidente sul lavoro | morto giovane di 25 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ennesima tragedia sul: a perdere la vita, questa volta, è undi soli 25. La triste vicenda è accaduta in un’azienda di via Cornere ad Altivole, comune in provincia di Treviso. L’si è verificato martedì 24 Dicembre 2019: il 25enne è caduto nella vasca per i liquami ed èannegato. Al momento non si conoscono le cause e le circostanze esatte dell’. Ildi origine indiana, residente a Vedelago (situato sempre in provincia di Treviso), in base a quanto emerso nel pomeriggio di martedì, era impegnato con dei lavori nei pressi della vasca, dove pare fossero finite in un paio di anatre allevate in azienda. Il 25enne sarebbe finito a sua volta all’interno della vasca per i liquami nel tentativo di mettere in salvo di due volatili, senza riuscire ad emergere dalla vasca.sula Treviso Gli altri lavoratori si sono ...

