In Fortnite sono arrivate le bufere di neve (Di venerdì 27 dicembre 2019) Fortnite è entrato a piè sospinto nel mood invernale. La neve copre sezioni della mappa, ci sono alberi di Natale per ballare di fronte e l'evento Mezz'Inverno presenta una serie di regali da aprire. Ad oggi, le bufere di neve occasionalmente imbiancano parti della mappa che sembrano essere state aggiunte da poco.In modo totalmente random all'interno del gioco compaiono queste bufere di neve che portano scarsa visibilità, ma anche danni, a seconda di come procede il gioco. Attualmente non sono bufere programmate, in quanto alcuni dichiarano di averne vista una in dieci partite, mentre altri si sono trovati all'interno della bufera più volte.Raramente un evento casuale è solo casuale in Fortnite, quindi i giocatori su Reddit sono già entusiasti di ciò che queste bufere di neve potrebbero presagire. "La schermata di caricamento di Chaos Rising ha un fronte meteo su uno dei monitor. Sembra ... Leggi la notizia su eurogamer

