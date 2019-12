In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Dicembre | Nostalgia canaglia e altre furbate La

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giustizia Non è finita, i dem riprovano a fermare la norma Bonafede Prescrizione – Oggi al Nazareno la presentazione di una proposta che diannulla il blocco che andrà in vigore il primo dell’anno di Wanda Marra Il coerente incoerente di Marco Travaglio Immagino che Lorenzo Fioramonti si sentirà molto fico, dopo aver rassegnato le dimissioni da ministro minacciate prim’ancora di giurare da ministro. Vuoi mettere un politico italiano che dice “me ne vado” e poi se ne va per davvero: roba mai vista, da Guinness dei primati. Che fegato, che attributi, che coerenza. Chapeau, applausi, standing ovation. … Scuola “Mancano i soldi”. Fioramonti va via come promesso Una lettera formale, inviata al presidente del Consiglio la sera del 23, il cui contenuto è trapelato mercoledì da Palazzo Chigi e che conteneva la conferma di quanto anticipato da tempo: il ...

