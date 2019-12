Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019)e i suoi trefuggono per vedere ‘Aqua Circo’aver festeggiato il Santoinsieme alla sua numerosa famiglia,ha spiazzato tutti facendo qualcosa che è piaciuta moltissimo ai suoi tre. Infatti ladi Eurogames in compagnia del primogenito Cristian e delle sorelline Chanel e Isabel hato la tavola di casa, probabilmente ancora piena di cibo, per godersi le magiche atmosfere dello spettacolo ‘Aqua Circo’ in zona Eur della Capitale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla moglie del Pupone. LaFrancesco Totti a casache nel 2020 non condurrà più il Grande Fratello Vip, senza la sua dolce metà Francesco Totti, ha portato i suoi trea godere della magia di ‘Aqua Circo’. Uno show realizzato della Zoppis Production ed ambientato nel mondo ...

KontroKulturaa : Ilary Blasi, fuga con i tre figli dopo Natale: la conduttrice romana lascia il marito Francesco Totti a casa [FOTO]… - GossipNews_it : Totti e Ilary, Capodanno al caldo: sono volati fino a... ??? - zazoomnews : Ilary Blasi Natale in famiglia ma poi lascia Totti a casa: si mostra così - #Ilary #Blasi #Natale #famiglia -