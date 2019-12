Il Tar del Veneto | chi aveva la protezione umanitaria prima del decreto sicurezza ha

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Migranti, il TAR del: ilnon è retroattivo. Chilacontinua ad avere diritto all’accoglienza. Il Tar delva a picconare ilin tema di migranti. Secondo la sentenza destinata a fare accademia, chiladell’entrata in vigore delSalvini continua ad avere diritto all’accoglienza e possono restare nelle strutture nelle quali erano stati ospitati. Il TAR delsui migranti: ilnon è retroattivo Di fato per il TAR delilnon è e non può essere retroattivo. Il provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini non va quindi ad abolire laumanitarie e il diritto all’accoglienza riconosciutidell’approvazione e della conversione in legge del provvedimento. fonte foto ...

repubblica : Migranti, Tar Veneto: 'Chi aveva protezione umanitaria prima del decreto sicurezza ha diritto all'accoglienza' - redazioneiene : Una buona notizia per il capitano Ultimo! Grazie all'intervento del Tar del Lazio l'uomo che ha arrestato Totò Riin… - fattoquotidiano : 'NDRANGHETA / '50 MILA EURO PER AGGIUSTARE UNA SENTENZA' L'ex parlamentare ed l'ex assessore del Pd è indagato per… -