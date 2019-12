“Il senso di un' ombra” | il nuovo romanzo di Jay Manari

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Jayci fa conoscere le rocambolesche abilità di Peter, acrobata al Neverland Circus, diretto da Spugna al servizio del ricchissimo pubblicitario Sir James Hook. Un personaggio in bilico, non solo per la sua occupazione, ma anche per quello che rappresenta: un'anima votata all'eterna gioventù sempre in fuga, in un mondo che “non c'è”. Una narrazione ispirata all'opera di James Barrie che unisce l'evasione della fiaba al resoconto sofferto di chi ha potuto seguire la genesi di una creazione (...) - Tribuna Libera

