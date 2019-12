Il Segreto anticipazioni | arriva MARINA | l’ex amante di DON BERENGARIO

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nei primi mesi del 2020, i telespettatori italiani della telenovela Ilfaranno la conoscenza della giovane Esther Soto (Patricia Delgado), figlia di don(Miguel Uribe). L’ingresso della ragazza farà nascere diverse dinamiche nelle vicende ambientate a Puente Viejo e, col trascorrere degli episodi, introdurrà il personaggio di(Ana Lopez Segovia), ossia l’exdel sacerdote!!!! Il, news: Esther è figlia di donGrazie allesi scopre che Esther, appena arriverà nel paesello, non esiterà a rivelare a dondi essere il frutto della relazione che lui ha avuto conquando era ancora un novizio. Per via del particolare dialogo, emergerà inoltre che il prelato era disposto a rinunciare alla consacrazione a Dio per amore della donna, la quale sparì però all’improvviso senza nemmeno dirgli addio. Da ...

