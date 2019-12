Il primo lunedì di gennaio è il «giorno del divorzio»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Non mi aiuta con i bambini»«Non parliamo mai dei nostri problemi»«La nostra vita sessuale è insipida»«Mio marito si sta sentendo con una vecchia fiamma su Facebook»«Ormai siamo come fratello e sorella»«Lui è molto egoista»«In amore parliamo due lingue diverse»«Mi sento data per scontata»Ci sono due luoghi affollati dopo le vacanze di Natale: le palestre e i tribunali.è il momento adatto per rimediare agli eccessi, che siano quelli di cibo o di sopportazione. Tante coppie decidono di lasciarsi a, dopo il periodo delle feste, tanto che la percentuale di divorzi aumenta del 25%: gli americani hanno battezzato ildopo Capodanno «divorce day». Succede perché, se per alcune coppie è facile e naturale trascorrere insieme le vacanze natalizie, quell’atmosfera così intima ed esclusiva può risultare estremamente pesante da digerire per altre. Passare più tempo ...

