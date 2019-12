Il piccolo Roberto è nato con una dipendenza da eroina Salvato dai medici dell’Asl

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Oltre che per il latte e per il sonno, il, appena, piangeva perché era in astinenza da. Motivo? La mamma anche negli ultimi giorni di gravidanza aveva continuato ad usare droga. Il bimbo è stato preso in cura finché non è stato adottato. La storia raccontata alla Festa di NataleNapoli 2 Nord.. Il suo nome èil suo destino era quasi segin ospedale ed accudito da una squadra di mamme e papà che se ne sono presi cura finché non è stato adottato. Già, macome?era venuto al mondo già tossicomane. Il bimbo aveva infatti un grave problema didalla droga, perché la mamma anche negli ultimi giorni di gravidanza aveva continuato ad usare l’. “Oltre che per il latte e per il sonno,piangeva perché era in astinenza. Proprio come uneroinomane” spiegano iche l’hanno ...

