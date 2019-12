Il Manchester City e il clamoroso retroscena | “Dobbiamo prendere Messi” | reazione del

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Che negli ultimi anni ci abbia abituato ad offerte stratosferiche, acquisti faraonici e milioni sul mercato, non ci sono molti dubbi. Ma che nel 2008, poco prima di diventare grande, volesse acquistare Messi, ci sembra un tantino esagerato. E infatti fu un errore. Sta di fatto che, proprio una decina d’anni fa, ilformulò un’offerta da capogiro (già oggi, figuriamoci allora) a colui che in quegli anni si apprestava a diventare tra i calciatori più forti al mondo: Leo Messi appunto. A raccontarlo, al Daily Mail, è Gary Cook, l’ex amministratore delegato della compagine di. “Il telefono era sul tavolo e stavo parlando con Paul Aldridge – dice – c’era in atto una conference call fra noi due, Thaksin Shinawatra (allora patron del club) e il suo braccio destro Pairoj Piempongsant. Immaginatevi la scena: Paul col suo ...

