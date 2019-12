Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Francesca Rossi Quest’anno ledi Harry e Meghan, William e Kate sono state pubblicate da chi le ha ricevute e non dai canali ufficialie gli esperti didelle hanno studiate con attenzione La contrapposizione social tra Harry e Meghan, William e Kate continua e stavolta ha per oggetto le tradizionalidi Natale, come racconta Vanity Fair. Latiene molto a questa abitudine diventata, ormai, una sorta di piacevole dovere. Quest’anno i duchi di Cambridge e di Sussex hanno scelto degli scatti in bianco e nero in cui, naturalmente, i veri protagonisti sono i bambini. Harry e Meghan hanno puntato su una foto scattata dall’attrice Janina Gavankar, in cui il piccolo Archie è in primo piano con la sua espressione curiosa e vivace. William e Kate, invece, hanno optato per un’immagine in cui il principe William bacia ...

civcatt : L'eredità di Václav Havel. Il primo potere dei senza potere è evitare che i sistemi politici autoritari esproprino… - Notiziedi_it : Il linguaggio del corpo nelle cartoline natalizie della royal family - IlCirro : @insopportabile Questo è vero. Che la qualità del linguaggio politico sia pessima è evidente. Per questo io mi aspe… -