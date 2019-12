Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Parola d’ordine:. Un mix dieuropeo contaminato dal post-rock made in Chicago, il tutto con la spiccata impronta della musica moderna. Questi sono gli, un duo dall’animo fortemente sperimentale composto da Marco Calderano (batteria, chitarra, loop station e synth) e Iacopo Teolis (tromba ed efx). I due giovani musicisti si conoscono a Roma al conservatorio di Santa Cecilia, in occasione dell’esame di laurea di Marco. “Ho chiamato Iacopo per suonare dei pezzi che avevo scritto, non lo conoscevo ma ne avevo sentito parlare” mi racconta. Marco, che si appassiona alla musica poco più che bambino, suonando prima la chitarra e poi la batteria, dopo essersi laureato sceglie “la carriera da musicista e mentre iniziavo ad insegnare musica nelle scuole private, mi sono iscritto a Santa Cecilia per prendere la laurea in indirizzo”. Anche Iacopo inizia a ...

CantantePuglia : Questa sera al COLLATERAL (ex Dizzy jazz club) di Vieste.. si suonaaa!?? Vi aspetto! (entrata con prenotazione, pos… - romadailynews : “Il #jazz di oggi? Contaminazioni e sperimentazione continua”. Gli #Antihero e il… - PassarellaRock : @fioregherardi L’edizione 2020 dal 29 Gennaio al 27 Febbraio coinvolgendo Teatro Metastasio, Centro per l’Arte Cont… -