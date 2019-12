Il free rider generatore di opportunità

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il, il battitore libero, non è un problema, ma un portatore di. Nel ruolo di cercatore edi, ildiffonde idee la cui circolazione va considerata un bene pubblico nel senso che tutti, senza esclusione possono parteciparvi e tutti lo fanno cooperando, non agendo di rivali. La conoscenza è in un flusso perpetuo. Se socializzata, essa apre i recinti delle idee che irenderanno utilizzabili in campi inediti lungo i percorsi che incanalano quel flusso. Diversamente dai realisti, quei visionari non pensano di immergersi più volte nello stesso letto del fiume e fanno loro l’affermazione attribuita ad Eraclito di Efeso, filosofo presocratico, secondo cui nessun uomo può bagnarsi nello stesso fiume per due volte, perché l’uomo e le acque del fiume cambiano continuamente. Quanto più sono tirannici i regimi a protezione della ...

LuigiScrosati : @ngiocoli @ricpuglisi @lofioramonti @jacopo_iacoboni @OGiannino @Phastidio @lucianocapone @Curini No. Cinica operaz… - DavideCasali41 : Se a fare i rider ci andassero i giornalisti amanti del 'free market' ordinerei su just eat tutti i giorni... specialmente se piove -